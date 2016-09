Burgemeester Jeroen Nobel tapt biertjes

Kudelstaart - Gisteren, donderdag 15 september, is café Op de Hoek in Kudelstaart officieel geopend. Het werd een gezellig treffen met onder andere een opvallend persoon achter de tap en in de bediening. Eigenaar van het café op de hoek van de Kudelstaartseweg is Beatle Raadschelders en hij verwezenlijkt hiermee zijn eigen droom en die van vele Kudelstaarters die al jaren een eigen trefpunt missen. De officiële opening is verricht door wethouder Ad Verburg, die trakteerde op een mooie, bloeiende plant. De act hierna van de lenige Daniëlle Bubberman (winnares in 2008 van Holland Got’s Talent) oogstte bewondering. Achter de tap was onder andere burgemeester Jeroen Nobel te vinden. Tijdens de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in mei had Beatle een ‘dienst’ door de eerste burger weten te kopen. Uiteraard al met in het achterhoofd het idee om deze ‘dienst’ in te zetten bij de opening van zijn café. Jeroen Nobel had zichtbaar plezier in zijn nieuwe rol, die ook trakteren op kaas en worst inhield. Vanaf nu is het café dagelijks open en zijn bezoekers welkom in deze, hoopt Beatle, laagdrempelige ontmoetingsplaats.

Volgende week in de krant meer over café Op de Hoek.

Foto: www.kicksfotos.nl