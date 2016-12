Burenoverlast: Wees er snel bij!

Aalsmeer – Kerst: de tijd van aandacht voor vrede en vergeving breekt weer aan. Helaas is dit moeilijker als er problemen zijn. Irritaties kunnen behoorlijk roet in het eten gooien. Toch is een oplossing altijd mogelijk. Ook bij zaken als burenoverlast. Niemand wil graag leven in de spanning die een burenruzie oplevert. Helaas komt dit nog vaak voor. En de gevolgen voor de betrokkenen zijn soms groter dan het probleem zelf. Om deze situatie te verbeteren kan men gratis de hulp inroepen van Buurtbemiddeling. Twee bemiddelaars ondersteunen beiden buren om het gesprek aan te gaan en te zoeken naar een goede oplossing. Zij zorgen ervoor dat zo’n gesprek niet uit de hand loopt, dat iedereen de ruimte krijgt om uit te leggen wat de irritatie is en wat men wel tolerabel vindt. Zo kan men samen tot afspraken die verbetering kunnen bieden.

Actief in Amstelland

Buurtbemiddeling is actief in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Bewoners uit deze gemeenten kunnen Buurtbemiddeling aanvragen via Beterburen, de buurtbemiddelingsorganisatie die ook de regio’s Amsterdam en de Zaanstreek en Wormerland bedient. In Amstelland werkt een team opgeleide bemiddelaars die op vrijwillige basis buren ondersteunt in hun gesprekken met elkaar. Vaak is één gesprek al voldoende om de situatie te verbeteren. Twee-derde van de meldingen wordt via zo’n gesprek, of al in een eerder stadium, opgelost.

Vroeg stadium

De beste kans van slagen hebben de meldingen die in een vroeg stadium bij buurtbemiddeling komen. Het advies is dan ook om niet te wachten tot de situatie uit de hand dreigt te lopen. Hoe eerder de lucht geklaard wordt, hoe minder misverstanden en vervelende situaties zich voordoen.

Buurtbemiddeling is eenvoudig aan te vragen. Een telefoontje is voldoende. Het verplicht u tot niets, maar kan u veel opleveren. Buurtbemiddeling is bereikbaar via 085-9022810. Meer informatie staat op www.beterburen.nl

Enkele tips

• Huizen fungeren als een klankkast. Via de vloer, muren en buizen kan geluid bij de buren harder doordringen dan gedacht. Waarschuw uw buur als dit bij u het geval is.

• Simpel en eenvoudig: groet elkaar. Dit maakt het praten over overlast op een ander moment makkelijker.

• Geluidsoverlast staat op nummer 1 van burenklachten. Muziek, lopen, hondengeblaf, deuren… Houdt rekening met elkaar, vooral in de avonduren.

• Ieder is vrij in het eigen huis. Maar de tussenmuren worden gedeeld. Geef aan als er problemen zijn. Zoek samen naar een oplossing. Lukt dit niet, bel dan naar buurtbemiddeling.

Foto: www.kicksfotos.nl.

Uitzicht over Aalsmeer vanaf de Watertoren.