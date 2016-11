Budget Broodjes en Loogman winnaars!

Aalsmeer – De verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar heeft donderdag 17 november plaats gevonden in de theaterzaal van Studio’s Aalsmeer. Een bijzondere en gevarieerde avond werd gepresenteerd met zang en dans en natuurlijk de acht genomineerden in het voetlicht. De belangstelling voor de avond was prima, een goed gevulde zaal waar gezonde spanning hing. Wie krijgen de awards? De presentatie was voor de vierde keer op rij in handen van Ron Leegwater en hij verdient een compliment. Top gedaan! Maar wie heeft er nu gewonnen?

In de categorie Starter van het Jaar is de trofee uitgereikt aan Budget Broodjes. Het bedrijf van Arjan Verburg werd verkozen boven de restaurants De Dorpshoek en Joseph aan de Poel. Gefeliciteerd!

Iets langer moesten de genomineerden voor Onderneming van het jaar de zenuwen in bedwang houden. Wie oh wie? Loogman Tanken en Wassen klonk na het openen van de gouden envelop. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar flink geinvesteerd in de wasstraat, het tankstation en voor een ‘opkikker’ kan hier tegenwoordig een kroketje uit de Febo-muur getrokken worden. Ook felicitaties voor Ger Loogman en zijn medewerkers. Een topbedrijf, net binnen de gemeente-grenzen. Uiteraard ook alle lof voor restaurant Oh, Bouquet Net, Judith Keesssen fotografie en Millenaar Mercedeze BV. Het waren geduchte ‘concurrenten’.

Binnenkort meer op de site en natuurlijk donderdag een uitgebreid sfeer-verhaal in de krant van Miranda Gommans met foto’s.