Bruisend weekend in Bacchus

Aalsmeer – Cultureel cafe Bacchus was afgelopen weekend het bruisend hart van een tweetal mooie muzikale activiteiten. Vrijdag 4 november was de knusse ruimte in de Gerberastraat goed gevuld voor het jaarlijkse pianogala. Veel optredens zijn op de midden op het podium gesitueerde piano gegeven, het heet tot slot pianogala, maar ook zangers, zangeressen lieten zich horen, evenals enkele blazers. Het pianogala wordt georganiseerd onder auspicien van KCA door al vele jaren Lisa Kaaijk, die zelf ook ieder jaar achter de piano kruipt, zingt en een nummer brengt met haar twee muzikale zonen.

Zaterdag 5 november was het iets minder druk in Bacchus. De concurrentie van andere activiteiten (onder andere een bandoptreden in Joppe en toneel door de Rijzenspelers) speelde misschien mee, want aan de kwaliteit lag het zeker niet. Op blues- en rockmuziek werd het publiek getrakteerd door Cindy Peress en the Blues Heretics. Grote klasse!

Het is pas dinsdag, de week begint net, maar alvast een beetje nadenken over wat komend weekend te gaan doen, is misschien wel even een heerlijke ‘wegdenker’ tijdens de dagelijkse beslommeringen en (weer) een hersenkraker: In Bacchus jazz door zangeres Marjorie Barnes, in De Oude Veiling verrassende optredens tijdens de Guilty Pleasure Night en Ben’s Metal Fest in N201. Voor liefhebbers van klassiek: De ACOV voert de Messiah van Handel op in ‘concertzaal’ de Bloemhof. En wie van gospel houdt gaat naar de Oosterkerk voor het optreden van Caritas met Remco Hakkert. Zo, best veel weer. Maar gelukkig nog voldoende tijd om een keuze te maken!