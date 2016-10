Bruidspaar De Kof vierde 65 jarig huwelijk

Mijdrecht – Piet(83) en Fien (83) de Koff uit Mijdrecht vierde afgelopen week hun 65 jarig huwelijk. Ter gelegenheid daarvan kwam burgemeester Maarten Divendal hen persoonlijk feliciteren. Piet en Fien genieten beiden nog van het leven. Ze hebben een goede gezondheid, gaan nog graag naar hun caravan in Vinkeveen, waar Piet ook nog met veel plezier zijn tuintje zelf onderhoud. Ze hebben elkaar dankzij de vriendin van Fien leren kennen. Deze vriendin van Fien had Fien voorgesteld om te gaan corresponderen met Piet Koff, die als gewond militair toendertijd in Indie was gelegerd. Fien is gaan schrijven en na bijna anderhalf jaar schrijven stond Piet plotseling bij Fien op de stoep. Op 27 oktober 1951 een half jaar later stapte ze in het huwelijksbootje. Ze kregen een zoon en een dochter en genieten nog dagelijks van elkaar