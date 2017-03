Brommer en scooter ‘keuren’ bij politie

Aalsmeer – Heb jij een snor of bromfiets of een elektrische scooter? Dan een tip voor jou. Volgende week donderdag 23 maart kunnen eigenaren van deze ‘tweewielers’ hun voertuig gratis laten ‘keuren’ bij het politiebureau aan de Dreef. De constructiesnelheid wordt gemeten en de snor- of bromfiets of elektrische scooter wordt gecontroleerd op verplichte inrichtingseisen.

Er zullen geen bekeuringen uitgedeeld worden. Uiteraard wordt bij gebreken aangeraden om deze te laten repareren. Na de ‘keuring’ boetevrij verder, betekent alles in orde.

Deelname aan de actie geschiedt op geheel eigen risico. Schade, die door de rollenbank of collega’s wordt toegebracht, is voor eigen rekening. Deelname is, zoals al vermeld, gratis. De keuring is in de avond, van 19.00 tot 21.00 uur.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn