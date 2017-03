Uithoorn – Op de Albert Verweylaan in Uithoorn is woensdagmiddag brand uitgebroken in een corniferenhaag.

De brandweer was snel ter plaatse, en kon daardoor uitbreiding voorkomen naar de woning. Deze werd wel al aangestraald door de corniferenhaag.Hoe de brand kon ontstaan is nog onbekend. De brand trok veel bekijks in de buurt.

Foto’s: KaWijKo Media / Vivian Tusveld