Brandweer voorkomt schade aan huis

Aalsmeer – Zaterdag 14 januari rond half zeven in de avond dreigde een ongeveer tien meter hoge conifeer op een woning te vallen in de Hadleystraat. De boom kon geen stand meer houden tegen de harde, stormachtige wind.

De hulp van de brandweer is ingeroepen. Enkele leden van het vrijwillige korps Aalsmeer hebben de conifeer met een handzaag en een motorkettingzaag een ‘kopje kleiner’ gemaakt. Jammer van de boom, maar snel handelen was in deze nodig om schade aan de woning te voorkomen.

Bron en foto: Brandweer Aalsmeer