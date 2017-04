Brandweer redt paard uit de sloot

Aalsmeer – Maandag 3 april omstreeks half tien de avond is er bij een manege aan de Bosrandweg een paard in de sloot geraakt.

De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. Er is met man en macht gewerkt om het dier weer op het droge te krijgen. Ongeveer een uur later heeft de brandweer met veel moeite het paard uit de sloot gekregen.

Een dierenarts is ter plaatse gekomen om het dier na te kijken. Het is onbekend of het paard iets heeft overgehouden aan zijn zwemavontuur.

Foto: Vivian Tusveld, KaWijKo media