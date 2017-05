Brandweer houdt ‘live’ oefening

Aalsmeer – Op maandag 1 mei heeft de brandweer in de avond een oefening gehouden in de Haydnstraat. Er was brand ontstaan in een schuur en aan de branweermannen de taak natuurlijk om de brand te blussen en te proberen personen en spullen in veiligheid te brengen. De box was beschikbaar gesteld door een bewoner.

Iedere maandag komen de vrijwilligers van de Aalsmeerse brandweer bijeen om te oefenen. Wisselende scenario’s worden besproken en in scene gezet. Overigens heet het korps nieuwe brandweerlieden (man/vrouw) van harte welkom. Interesse in deze veelzijdige inzet voor de veiligheid in Aalsmeer? Stap de kazerne aan de Zwarteweg eens binnen of kijk op de website voor meer informatie.

Foto: Brandweer Aalsmeer