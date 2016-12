Brandweer bedankt buschauffeur

Aalsmeer - Brandweer Aalsmeer heeft donderdagmorgen 8 december de buschauffeur bedankt die maandagmorgen een 63-jarige fietser heeft gered in Kudelstaart. De bezetting van de kazerne bood de man een bloemetje aan.

Afgelopen maandag 5 december, in de vroege ochtend, belandde de man door waarschijnlijk het gladde wegdek in de sloot langs de Bilderdammerweg in Kudelstaart. Door eendrachtige samenwerking tussen de buschauffeur van Connexxion en brandweerkazerne Aalsmeer kon de man uit zijn koude positie gered worden.

Bij het weerzien werden de verhalen over deze maandagmorgen uitgewisseld. De bevelvoerder van de autospuit van Aalsmeer bedankte de chauffeur voor zijn daad. “Waar diverse andere auto’s reeds waren doorgereden ben jij gestopt, heb je eerste hulp verleend en zijn leven gered. Een unieke daad waarvoor je willen bedanken.”

De buschauffeur gaf aan dat het voelde als zijn burgerplicht. “Ik zag de fiets liggen en door de koplampen van de bus viel mij de man ook op. Ik heb de bus aan de kant gezet en ben naar hem toe gegaan.”

“Het was een mooie samenwerking met de buschauffeur”, aldus de brandweer. “De man zakte steeds verder weg in de modder, maar door de hulp van de buschauffeur bleef hij boven en konden wij hem uiteindelijk uit het water halen en overdragen aan de ambulancedienst. Hij had het heel erg koud.”

Navraag heeft geleerd dat de man het goed maakt.