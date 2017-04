Brandje op vakantiepark in De Kwakel

De Kwakel – Op een vakantiepark aan Het Korte Eind in De Kwakel is woensdagavond 5 april brand uitgebroken in een vakantiehuisje. Niemand raakte gewond. Even over achten gingen de piepers voor de brandweer van Uithoorn, Aalsmeer en Mijdrecht. Gezamenlijk werd er naar de locatie uitgerukt. Omdat het park heel groot is en er problemen kunnen ontstaan met de waterwinning, kwamen meerdere blusvoertuigen ter plaatse. De brand kon snel worden bestreden door de brandweerlieden. Hoe de brand kon ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.

Foto’s: KaWijKo Media / Timo Ossewaarde