Aalsmeer – Dinsdag 28 maart om zeven uur in de avond kreeg de brandweer een melding dat een container vlam had gevat op het Poldermeesterplein. Brandweerlieden waren snel ter plaatse en hebben de ondergrondse container vol gespoten met water. Het brandje was snel geblust. Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Foto: Yvonne van Doorn