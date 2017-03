Brandje in bossage snel geblust!

Aalsmeer – Donderdag 30 maart rond tien over acht in de avond is de brandweer gealarmeerd voor een brand op de Legmeerdijk bij Kudelstaart. Een stuk bossage had door nog onbekende oorzaak vlam gevat. De brand zag er best heftig uit, maar bleek voor de vrijwilligers van de Aalsmeerse brandweer geen probleem. Het vuur was binnen enkele minuten geblust. Door de snelle actie heeft het vuur zich niet kunnen verspreiden.

Het mooie weer is heerlijk, maar geeft veel droogte. In bosrijke gebieden in Nederland wordt aangeraden geen open vuur te maken, niet met vuurwerk te gooien en sigaretten of sigaren niet achteloos weg te gooien. Dit geldt natuurlijk ook voor bermen en bossages in alle gemeenten.

Hoe de brand aan de Legmeerdijk is ontstaan, is niet bekend. Er wordt onderzoek naar gedaan.

Foto: Brandweer Aalsmeer