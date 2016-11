Brand in woning Stuurboordstraat

Aalsmeer – In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 november is brand ontstaan in een woning in de Stuurboordstraat in Kudelstaart. Om tien voor drie werd alarm geslagen bij de hulpdiensten. De brandweer en de politie waren snel ter plaatse. De brandweer kon niet direct het vuur te lijf gaan, vanwege het niet werken van enkele waterputten in de nabijheid.

De brand was ontstaan op het balkon. Om de brand te kunnen blussen hebben brandweerlieden een gedeelte van het dak moeten slopen. Het is uiteindelijk gelukt het vuur onder controle te krijgen. De schade is aanzienlijk. Ook de naastgelegen woning liep brand-, rook- en waterschade op. De bewoners zijn allen gelukkig in veiligheid gebracht. Zij hebben de nacht elders moeten doorbrengen.

Fotograaf Marco Carels was bij de brand. “Ik werd wakker van het alarm. De brand was in de straat achter mij”, vertelt hij. “Wel heel pijnlijk dat de brandweer moest zoeken naar bruikbare waterputten. Uiteindelijk is het gelukt om vanaf de andere kant van de wijk water te halen. Tijd voor een controle rondje.” Dit ‘rondje’ gaat vast heel snel plaats vinden. Het is tot slot van groot belang. Hulde voor de brandweerlieden. Het is ze, met een omweg, toch gelukt om de brand te blussen.

Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels