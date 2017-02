Brand in woning in Uithoorn

Uithoorn – Op de Zegge in Uithoorn is vrijdagavond 24 februari brand uitgebroken in een woning. In de slaapkamer kon de brand zich flink ontwikkelen. Een bejaarde bewoner kon zichzelf nog in veiligheid brengen en is opgevangen bij buren.

De brandweer was snel ter plaatse en is direct gaan blussen. Door deze snelle actie is voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen.

Team Brandonderzoek doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Stichting Salvage ondersteunt de bewoner met het schadeherstel. De woning is voor nu onbewoonbaar.