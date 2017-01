Uithoorn – In een slooppand aan de Thamerlaan in Uithoorn is brand uitgebroken in een slooppand.

De brandweer was snel ter plaatse, en kon direct het vuur blussen. Er wordt uit gegaan van brandstichting.

De Thamerlaan was enige tijd afgesloten. Het pand zal weer opnieuw worden dichtgetimmerd.

Foto’s: KaWijKo Media / Nickelas Kok