Brand in CV ketel snel geblust

Aalsmeer – Dinsdag 4 april even voor acht uur in de avond werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een woningbrand aan de Oosteinderweg. De melding was dat er een schoorsteen in brand zou staan. De politie en de brandweer zijn ter plaatse gegaan.

Er bleek brand te zijn ontstaan in de CV ketel. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor schade aan de woning beperkt is gebleven. De Oosteinderweg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Er is niemand gewond geraakt.

Bron: Brandweer Aalsmeer, foto: Ronald van Doorn