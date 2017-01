Uithoorn – Op het Afvaldepot van de Gemeente Uithoorn is vanmiddag brand ontstaan in een restafval container. De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. Volgens een omstander zou iemand zijn smeulende vuurton hebben leeggegooid in de container, maar dit kon nog niet worden bevestigd.

De brandweer was snel ter plaatse, en de brand kon zich niet verder uitbreiden.

Foto: KaWijKo Media / Ricardo Neeskens