Brainstormen over 20 miljoen euro

Aalsmeer – Brainstormen over (nieuwe) projecten voor een totaalbedrag van 20 miljoen euro in bijzijn van één van de ‘verdelers’ van het geld. Het gebeurde woensdag 8 februari in de bovenzaal van De Oude Veiling. De gemeente had inwoners uitgenodigd om mee te bepalen welke ideeën in aanmerking zouden kunnen komen voor de tweede trans van de Stichting Leefomgeving Schiphol. In totaal is 30 miljoen beschikbaar, waarvan 10 miljoen wordt gereserveerd voor omwonenden van de luchthaven die als gedupeerden zonder de SLS buiten de ‘boot’ dreigen te vallen, zo vertelde projectmanager Aleander Smal van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Het legde uit dat de beschikbare gelden besteed gaan worden aan gebiedsgerichte projecten, die een breed draagvlak hebben bij de inwoners.

“Wat is uw droom voor Aalsmeer? Misschien wel een dierentuin of een achtbaan. Geen idee is te gek.” Met deze woorden leidde Christianne van de Broek de avond in. Wethouder Robbert-Jan van Duijn van Schipholzaken haaste hierbij te zeggen dat de beschikbare miljoenen niet een soort afkoopregeling is van de luchthaven. “Het betekent ook niet minder hinder en lawaai, maar met de gelden van de Stichting Leefomgeving kan het mooie Aalsmeer nog mooier worden.” Om eens ideeën van inwoners te horen, werd de brainstorm-avond gehouden. Projecten die uiteindelijk door de SLS goed gekeurd worden, worden tussen nu en drie jaar gerealiseerd.

De animo voor de bijeenkomst was goed, een mooie opkomst. Alhoewel, met name oudere inwoners hadden gehoor gegeven aan de oproep en waren naar De Oude Veiling gekomen. En dat is toch eigenlijk best jammer, want in de diverse wijken zijn allerlei initiatieven door jonge mensen, die zouden passen in de ‘eisen’ van de SLS.

Een kritische noot was er van Mike van der Laarse. Hij gaf aan een hard hoofd te hebben in het ‘brainen’. “Leuk, we hebben uw idee genoteerd en daarna hoor je niets meer.” Wethouder van Duijn ging hier gelijk op in. “Met alle ideeën gaan wij serieus aan de slag, met de betreffende groep gaan wij verder in bespreking. We willen zoveel mogelijk projecten neerleggen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol, het is uiteindelijk aan hen of het idee door de commissie komt of niet.” Mike van der Laarse gaf aan liever te zien dat een bedrag gereserveerd wordt voor sportverenigingen om bijvoorbeeld kleedkamers op te knappen of zaken te verbeteren aan de accommodatie. Ook deze suggestie wilde de wethouder meenemen.

Maar, hiermee had Mike zijn zegje nog niet gedaan. “We weten allemaal dat het geld al besteed is.” Huiskamer De Oude Veiling noemde hij niet, maar in de zaal was merkbaar dat hij dit ‘project’ bedoelde en dat menigeen net als hij het gevoel had dat de gemeente haar keuze al had gemaakt wat betreft de besteding van de ‘gift’ van de SLS. Wethouder van Duijn kwam tijdens de ronde om samen om de tafel te gaan en ideeën te bespreken uitleg geven. De Oude Veiling nieuwe stijl valt buiten deze tweede trans. Deze nieuwe culturele en sociale impuls valt nog onder de eerste trans. Hier had Aalsmeer namelijk de realisatie van een groenzone in het Oosteinde ingediend voor subsidie en ook groen licht gekregen. Doordat geen overeenkomst kon worden bereikt met een particulier in dit gebied, kan de groenzone niet verwezenlijkt worden. Het gereserveerde geld is behouden en mag nog besteed worden en in deze heeft de gemeente De Oude Veiling voorgedragen. Geen aftrek dus van de huidige te besteden 20 miljoen euro, alhoewel Aalsmeer wat deze nieuwe ‘subsidieshot’ betreft natuurlijk wel moet delen met andere rondom Schiphol liggende gemeenten.

Er zijn deze avond leuke en goede ideeën en projecten genoemd, waarvan menigeen het waard is om verder uit te werken en in te dienen voor subsidie. Met briefjes konden deze op de gebiedskaart geplakt worden. Wat dacht u/jij van?

Het Starteiland in ere herstellen, meer recreatie langs de Westeinderplassen ook een strandje aan het water in Kudelstaart, verder ontwikkelen van Cultureel Erfgoed (onder andere De Watertuinen van de stichting De Bovenlanden), een hertenkamp in Kudelstaart, het pontje bij de Pontweg terug, het VVA-terrein aan de Dreef herinrichten, het terrein bij het Proefstation aan de Linnaeuslaan een impuls geven, een feest voor jongeren in Oosteinde, het Dorpshuis in Kudelstaart ook inrichten als ‘huiskamer’ en/of het organiseren van een kunstroute voor kinderen. Alle ideeën en projecten zijn besproken, er zijn draagvlakken gevormd en suggesties samen gevoegd. Al met al een vruchtbare avond. Aan de gemeente nu de taak om alles te bundelen, zover mogelijk enigszins verder uit te werken en vervolgens neer te leggen bij de Stichting Leefomgeving Schiphol. Hopelijk kan de SLS de creativiteit en samenwerking van de gemeente en de inwoners waarderen en krijgt Aalsmeer een leuke bijdrage. Gezien het enthousiaste en de serieuze aanpak van de aanwezigen is 20 miljoen misschien niet eens genoeg…

Foto: Wethouder Robbert-Jan van Duijn en Alexander Smal, projectmanager Stichting Leefomgeving Schiphol.