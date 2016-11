Bovenlanden: Stem op idee Watertuinen!

Aalsmeer - Het idee Watertuinen Aalsmeer van Stichting De Bovenlanden hoort bij de 10 finalisten van Holland Call. Dit is een tweejaarlijks terugkerend initiatief van de provincie Noord-Holland om onbekend cultureel erfgoed aan de vergetelheid te ontrukken. Het idee van De Bovenlanden is geselecteerd uit 66 inzendingen. De drie winnaars verdelen een pot van 25.000 euro om de plannen vorm te geven en dan is er nog de van publieksprijs van 1000 euro. De Bovenlanden hoopt met De Watertuinen voor beide prijzen in aanmerking te komen. De stichting hoopt dat veel mensen op het idee willen stemmen om zo in ieder geval de publieksprijs binnen te slepen.

De gedachte om het gebied, direct grenzend aan de Historische Tuin, te behouden als Cultureel Erfgoed heeft de stichting in haar ruim 20-jarig bestaan nooit losgelaten. Met het idee De Watertuinen Aalsmeer, voorheen nog Seringenkamer geheten, probeert de stichting verder invulling te geven aan deze gedachte. Er komt ongeveer 10 hectare land en grond vrij doordat kwekers er mee gestopt zijn of er binnenkort mee gaan stoppen. Het idee is om er een parkachtige omgeving aan te leggen waarbinnen het hele jaar door van oudsher in Aalsmeer geteelde gewassen in volle bloei aan bezoekers worden getoond.

Oproep om te stemmen

Tijdens de finale van HollandCall 2016, op 1 december worden de tien cultuurtoeristische producten gepresenteerd aan een publiek bestaande uit investeerders, ondernemers en professionals uit het netwerk van de provincie Noord-Holland, XL family en de teams zelf. Uiteindelijk worden er drie winnaars gekozen door de jury. De jury bepaalt dan hoe het startkapitaal van 25.000 euro verdeeld wordt onder deze winnaars. Gedeputeerde Jack van der Hoek reikt de prijzen uit aan de winnaars. Publiek kan nog tot 29 november stemmen, natuurlijk op het idee Watertuinen, via de site van De Bovenlanden, www.bovenlandenaalsmeer.nl of via de site van HollandCall.