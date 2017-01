Bouw sporthal bij zwembad vordert

Aalsmeer – De bouw van de derde sporthal in de gemeente vordert gestaag. Al heel duidelijk is achter het zwembad aan de Dreef te zien dat het een grote, volwaardige sporthal wordt. Begin september is een aanvang gemaakt en de eerste, officiële paal is afgelopen 13 oktober de grond ingegaan. De nieuwe hal grenst aan het buiten-peuterbad van De Waterlelie dat overigens, zoals al eerder vermeld, niet verdwijnt, maar van de zomer via een andere routing bereikbaar zal zijn.

De nieuwbouw brengt voor het zwembad diverse veranderingen met zich mee. Zo gaat de horeca vergroot worden en de entree krijgt een moderner en groter jasje. De receptie gaat het middelpunt vormen voor zowel de bezoekers van he zwembad als voor eenieder die komt sporten. Hiervoor wordt een deel van de kantoren verplaatst.

De sporthal wordt een grote trainingshal waar wedstrijden gespeeld kunnen worden. Met twee scheidingswanden kunnen drie gymzalen gecreëerd worden voor trainingen van sportverenigingen en voor gebruik door leerlingen van de basisscholen De Wegwijzer en De Hoeksteen, die na de bouw van kindcentrum Triade op het voormalige VVA-terrein ‘buren’ worden.

Het wordt een flinke sporthal, zoals te zien is, met boven kantoren, een tribune (die ook bereikbaar wordt met een lift) en een fysiotherapeutisch centrum. Naast de sportvloeren op de begane grond komen grote bergruimten waar attributen opgeslagen kunnen worden. Op de sporthal komen zonnepanelen en er worden meer energievriendelijke maatregelen getroffen. In september staat de opening van ‘Sportcomplex De Waterlelie’ gepland.

Aanbieding De Waterlelie

Het ziet er overigens misschien buiten een beetje rommelig uit en er is wellicht enige overlast, maar wie wil zwemmen is dagelijks welkom. Aan de drie baden verandert niets! De Waterlelie heeft momenteel een leuke aanbieding: Zes keer sporten voor slechts 30 euro. Deze kennismakingspas kan aangeschaft worden tot en met 22 januari en is geldig tot en met 31 maart.