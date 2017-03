Bouw sporthal bij zwembad vordert

Aalsmeer – De bouw van de derde sporthal bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef vordert gestaag. Het gebouw is wind- en waterdicht, zo liet wethouder Gertjan van der Hoeven afgelopen maandag 20 maart weten tijdens de participatieavond over de herinrichting van het VVA-terrein aan de Dreef in de Hornmeer.

Eind van de zomer hoopt de gemeente de hal in gebruik te kunnen nemen. De nieuwe hal is inclusief aanpassing van de gezamenlijke entree van het zwembad en deze sportruimte en bezoekers van beide gelegenheden kunnen gebruik maken van de dan ook geheel vernieuwde horeca.

Donderdag in de krant meer over de grootse metamorfose die de Hornmeer de komende maanden te wachten staan. Er staat veel op stapel. Woningbouw, nieuwe fusieschool, recreatie-voorzieningen en herinrichting wegen en parkeerterreinen.