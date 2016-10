Botsing tussen twee boten bij jachthaven

Aalsmeer - Afgelopen maandagavond 17 oktober werden de hulpdiensten gevraagd te gaan naar de Stommeerweg waarin de jachthaven een ongeval zou hebben plaatsgevonden. De melding was dat een beschonken schipper een aanvaring had veroorzaakt. Het bleek echter te gaan om Duitse toeristen, die tijdens het aanmeren met hun gehuurde boot een ander jacht hadden geraakt. Met hulp van de havenmeester is een en ander opgelost. De politie en de brandweer hoefden niet in actie te komen.

Foto: Pieter Slavenburg