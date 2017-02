Botsing bromfiets en auto op Zwarteweg

Aalsmeer – Even over een uur in de middag vandaag, zaterdag 11 februari, zijn een auto en een bromfiets op elkaar gebotst op de Zwarteweg bij het Spoorbaanpad. De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse, beiden hoefden tot slot alleen maar de Burgemeester Kasteleinweg over te steken.

Uiteraard wel goed en beheerst sturen, de sneeuw zorgt voor gladde wegen. Dit is mogelijk ook de oorzaak van het ongeval. Gedacht wordt dat de brommer tegen de auto gegleden is.

De politie doet nader onderzoek. Beide bestuurders konden ter plaatse gehoord worden. De bromfietsrijder is wel voor controle per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto: Marco Carels