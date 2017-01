Boomspelletjes doen in het Bos

Amstelland – Ga mee het Bos in op zondagmiddag 22 januari om 12.00, 13.30 of 15.00 uur. Leren over bomen. En boomspelletjes doen. Bomen zijn de oudste wezens op aarde. Ze kunnen met elkaar communiceren. Het ‘bomenfeest’ is een leuke activiteit voor kinderen van 6 tot 12 jaar en hun ouders/begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per ouder. Aanmelden en informatie via 020-5456100 of www.amsterdamsebos.nl. Aanmelden kan ook in de De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.