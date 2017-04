Amstelveen – Op 5 mei wordt de bevrijding van Nederland herdacht en wordt de bevrijding gevierd. Een vrijheid die in Nederland door veel mensen als vanzelfsprekend wordt ervaren. Toch zijn daar kanttekeningen bij te plaatsen en vragen over op te werpen. Praat mee en kom naar de boekpresentatie ‘Vrijheid, om te worden wie je bent’ met Esther Jacobs, Tjàco La Lau, Joke Lamers en Joseph Oubelkas.

Want hoe vrij is Nederland werkelijk? En is vrij zijn en je vrij voelen hetzelfde? In hoeverre is vrijheid afhankelijk van externe omstandigheden? Kan je ook ‘gevangen’ zitten in te veel keuzevrijheid? En hoe zit het met andere levens, de overerving van leed in de familie, en vrijheid in andere culturen? Esther Jacobs heeft in samenwerking met uitgeverij van Brug een aantal markante Nederlanders gevraagd om in ‘Vrijheid, om te worden wie je bent’ te vertellen wat die stelling voor hen betekent. Verhalen die niet zo zeer bedoeld zijn als antwoord, maar als inspiratie. Misschien zetten ze ook jou aan na te denken over wie je werkelijk bent, over wie je wilt zijn, en dan na te gaan streven ongeacht de omstandigheden waarin je zit.

Tijdens de boekpresentatie kan (hernieuwd) kennis gemaakt worden met Esther Jacobs evenals met Tjàco La Lau, Joke Lamers en Joseph Oubelkas. Zij zullen vertellen waarom ze aan dit boek hebben meegewerkt en hoe ze tegen het begrip vrijheid aankijken. Belangstellenden zijn van harte welkom op deze boekpresentatie. De toegang is gratis, maar aanmelden wordt prijs gesteld. Datum: zondag 23 april van 15.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Napraten, boekverkoop en signeren vanaf 16.00 uur. Toegang gratis, maar reserveer wel een kaartje via de website van de bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl