Boekhuis zoekt overnamekandidaat

Aalsmeer – Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat zoekt een overnamekandidaat. Eigenaar Constantijn Hoffscholte gaat zich vanaf medio 2017 toeleggen op andere werkzaamheden.

Het Boekhuis heeft een lange historie als boek- en kantoorhandel in het Centrum. In 2016 bestond de winkel, die werd opgericht door Joh. Wesselius, 85 jaar. In 2001 werd het familiebedrijf onderdeel van de franchiseformule Plantage Boekhandel. In 2009 nam Constantijn Hoffscholte de zaak over. Hij bracht de naam Boekhuis terug en maakte er (weer) een zelfstandige winkel van.

In de afgelopen jaren organiseerde het Boekhuis talloze activiteiten, van lezingen en concerten tot het jaarlijkse Groot Aalsmeers Dictee. De winkel is dé plek in Aalsmeer voor boekenliefhebbers. Daarnaast biedt het Boekhuis al geruime tijd plaats aan het lokale VVV-agentschap, van waaruit onder andere de Aalsmeerse dorpswandelingen plaatsvinden. Ook is er een OV-chip oplaadpunt en een UPS/Kiala-afhaalpunt. De winkel steunt het verenigingsleven door belangeloos de kaartverkoop voor tientallen concerten en evenementen in Aalsmeer te verzorgen.

Na acht jaar heeft eigenaar Constantijn de wens om de zaak over te dragen aan iemand die het Boekhuis met dezelfde passie wil voortzetten. “Met veel plezier heb ik, samen met het vaste team van medewerkers, deze mooie winkel mogen runnen. Dat blijven we ook de komende maanden doen. Daarna breekt voor mij een nieuwe fase aan. Naast het Boekhuis ben ik altijd blijven werken als journalist en organisator, en ook daar ligt mijn hart. Bovendien ben ik de afgelopen jaren tweemaal vader geworden. De wens voor een iets minder hectisch en economisch stabieler leven strookt niet met het runnen van twee eigen bedrijven. Ik hoop het Boekhuis daarom over te dragen aan een ondernemer die er met nieuwe ideeën tegenaan wil gaan.”

Het Boekhuis blijft de komende maanden gewoon doordraaien en dezelfde service verlenen. Ook worden er weer diverse activiteiten georganiseerd (zie www.boekhuisaalsmeer.nl).

Geïnteresseerden in overname van de winkel kunnen contact opnemen via 0297-324454 of via constantijn@ctchoffscholte.nl.