Aalsmeer – Het is wederom gelukt een ‘grote naam’ te strikken voor de Boekenweek. Woensdag 29 maart komt bioloog en schrijver Midas Dekkers naar Aalsmeer.

Kaarten voor deze avond in De Oude Veiling in de Marktstraat zijn vanaf heden te koop via de site van Amstelland Bibliotheken en aan te schaffen in Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat.

Ook de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer is weer betrokken bij de organisatie.