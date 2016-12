Boek van de Week: Winterzon

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Winterzon – Linda van Rijn

Aalsmeer – Een literaire thriller deze week: Winterzon. Een bijzonder spannend boek van de bekende schrijfster Linda van Rijn. Meeleven vanaf de eerste bladzijde tot het verrassende slot:

Ter ere van hun 40-jarig huwelijksfeest nemen Herman en Ineke van Heesch hun kinderen en kleinkinderen mee op een winterzonvakantie naar Curacao. Op een avond besluiten de schoonzusjes Amber en Sophie te gaan stappen. Er is een leuke beachparty en ze drinken de ene cocktail na de andere. De keurige Sophie raakt zowaar los en is een succes op de dansvloer. Ze gaat zelfs in op de avances van een charmante Antilliaan.

Het strandfeest loopt ten einde en Amber wil naar huis, maar Sophie is niet van plan om mee te gaan. Amber besluit om dan maar alleen een taxi te nemen. Ze moet eigenlijk wel grinniken om haar anders zo brave schoonzus. Maar als Sophie ook de volgende ochtend niet terugkeert, blijkt er niet veel meer om te lachen…

217 Pagina’s, 15 euro. Uitgeverij Marmer