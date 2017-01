Boek van de week: Vogelgids

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Dorrestijns volkomen vogelgids – Hans Dorrestijn

Aalsmeer – Met Dorrestijns Vogelgids ontpopte Hans Dorrestijn zich in één klap tot Nederlands meest geliefde vogelaar. Er werden meer dan 50.000 exemplaren van het boek verkocht en in het hele land trokken mensen de natuur in met Dorrestijns verhalen in de hand. Daarna volgde nog veel meer ornithologisch vertelplezier in Dorrestijns Natuurgids en Dudeljo!.

Hoogste tijd dus voor deze Volkomen Vogelgids, met daarin al Dorrestijns geliefde vogelverhalen compleet – een must voor elke fan. In dit verzameld vogelwerk neemt Dorrestijn de lezer weer mee op zijn vogelexcursies naar uitheemse oorden als Italië, Hongarije en Georgië en brengt daarbij tevens van alles aan het licht over de wellicht vreemdste vogel die de natuur kent: de mens. Ook de inmiddels befaamd geworden Italiaanse chauffeuse mag niet ontbreken in dit boek.

Uiteraard is een glansrol weggelegd voor de Wielewaal. Want van alle gele vogels is de Wielewaal het geelst, daarom is Dorrestijn zijn grootste fan: ‘Wie weleens een Wielewaal in de volle zon heeft mogen zien, die begrijpt wat ik bedoel. Dat geel! Dat geweldige, haast stroperig dikke geel!’ Maar gelukkig vliegen er ook heel veel andere mooie, kleurige vogeltjes rond in de verhalen, zoals de Groenling, de Roodmus en de Blauwe Rotslijster.

574 pagina’s, 34,99 euro. Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar