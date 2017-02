Boek van de week: The Rolling Stones

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

‘De zon en de maan en The Rolling Stones’ – Rich Cohen

Aalsmeer – Rich Cohen ging in de jaren negentig als jonge verslaggever voor muziekblad Rolling Stone mee op tournee met de Rolling Stones. Hij viel als een blok voor hun humor en camaraderie, het onderlinge geplaag, het harde leven. En dat is zo gebleven.

Voor Cohen zijn de Rolling Stones de grootste rock-‘n-roll band aller tijden. Het verhaal begint bij het prille begin, als Mick en Keith elkaar in 1962 ontmoeten op een perron, en volgt de band langs de vele hoogte- en dieptepunten. Cohen staat stil bij de momenten die niet alleen aantonen dat de Stones getalenteerde muzikanten en de meest innovatieve songwriters van hun generatie zijn, maar ook de iconen van onze moderne cultuur.

Want uiteindelijk, na de drugs, de vriendinnen, de ruzies en de eindeloze reünies, is er de muziek. Na ‘De zon en de maan en de Rolling Stones’ wil je alle oude nummers opnieuw beluisteren, én de obscure pareltjes die je nog nooit hebt gehoord. De muziek zal, samen met Cohens frisse en energieke benadering van de band, voor eens en voor altijd duidelijk maken waarom de Stones er altijd toe blijven doen.

376 pagina’s, 25 euro. Uitgeverij Spectrum