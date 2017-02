Boek van de Week

Sporen van Amsterdam – Mariëlle Hageman

Aalsmeer – Welke sporen lieten Amsterdammers achter in de wereld, en welke sporen liet de wereld na in Amsterdam? In het rijk geïllustreerde ‘Amsterdam in de wereld’ toont (kunst)historica Mariëlle Hageman de beïnvloeding over en weer.

Al vanaf de geboorte van de stad zijn Amsterdammers een reislustig volk. Tegelijk oefent de stad al eeuwenlang een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op vreemdelingen. Aan de hand van verrassende verhalen en prachtig beeldmateriaal laat ‘Amsterdam in de wereld’ de wisselwerking zien tussen deze stad en de rest van de wereld.

Amsterdam kon dankzij Duits bier uitgroeien tot een echte handelsstad en de tapijtjes, die je nu nog ziet in de bruine cafés, vinden hun herkomst in de handel met het Turkse rijk. Amsterdammers bouwden in Brazilië de eerste synagoge van Zuid-Amerika en legden een Kalverstraat aan in India. Het waren ook Amsterdammers die Afrikanen als slaaf naar Suriname brachten, en de architect van de Zuid-Afrikaanse apartheid kwam uit Amsterdam. Het is maar een greep uit de voorbeelden van Amsterdamse invloed in het buitenland, en andersom.

Het boek ‘Amsterdam in de wereld’ telt 368 pagina’s en kost 24,99 euro.

Uitgeverij Ambo/Anthos