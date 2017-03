Boek van de week: Sonja Barend

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Je ziet mij nooit meer terug – Sonja Barend

Aalsmeer – Sonja Barend was decennialang een van de meest vertrouwde gezichten op de Nederlandse televisie. Generaties groeiden op met haar programma’s. Haar heldere en betrokken manier van interviewen was een voorbeeld en inspiratie voor velen. Achter haar elegante en intelligente verschijning gaat een aangrijpend oorlogsverleden schuil.

Dit keer zoekt zij naar antwoorden op haar eigen vragen die te maken hebben met het lot van haar vader en moeder in oorlogstijd. Vragen die haar sinds haar kindertijd achtervolgen. In deze indringende memoires probeert ze inzicht te geven in hetgeen haar gedurende haar hele loopbaan heeft bewogen en de richting in haar televisiewerk heeft bepaald. Daarmee komt Sonja Barend, die voor velen al zo vertrouwd was in de huiskamer, nog dichterbij. Je ziet mij nooit meer terug is een intiem en ontroerend document.

Het is bovendien een boek met een klein Aalsmeers tintje. Het Wapen van Aalsmeer blijkt ooit eigendom te zijn geweest van een familielid van Sonja Barend. Hoe dat precies zit, leest u in haar boek.

224 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij De Bezige Bij