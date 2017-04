Boek van de week: Selfies

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Selfies – Jussie Adler-Olsen

Aalsmeer – Ze zijn jong, knap, lopen in merkkleding en besteden dagelijks uren aan hun haar – en daarbij leven ze van een uitkering. Deze jonge vrouwen denken alleen aan zichzelf, maar leiden een levensgevaarlijk bestaan, want langzaam maar zeker zijn ze een doorn in het oog geworden van een volstrekt labiele persoon die besluit om één voor één met al deze klaplopers af te rekenen.

In eerste instantie is het niet een zaak waar brigadier Carl Mørck veel aandacht aan besteedt. Hij is erachter gekomen dat hij onvrijwillig een pion is geworden in de interne machtsstrijd binnen de politieleiding en hij moet snel handelen om het bestaan van afdeling Q veilig te stellen. Als hij tegelijkertijd een tip krijgt dat een splinternieuwe moordzaak in veel opzichten aan een onopgehelderde moord van lang geleden doet denken, heeft hij meer dan ooit behoefte aan het vlijmscherpe overzicht van zijn collega Rose.

Maar Rose is met ziekteverlof, omdat afschuwelijke gebeurtenissen uit het verleden haar achtervolgen.

‘Selfies’ is het zevende boek in de internationale bestsellerserie Q van Jussi Adler-Olsen, de ongekroonde koning van de Scandinavische misdaadliteratuur. Heel veel klanten van het Boekhuis zijn al aan de serie begonnen… en verslonden daarna alle delen. Wie durft?

496 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Prometheus