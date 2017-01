Boek van de week: Riphagen

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Riphagen – Bart Middelburg en René ter Steege

Aalsmeer – Dries ‘Al Capone’ Riphagen, in de jaren dertig een leidende figuur in de Amsterdamse onderwereld, heeft in de Tweede Wereldoorlog volgens schattingen zeker tweehonderd mensen de dood in gejaagd. Hij verraadde ook de kern van de door Gerrit Jan van der Veen opgerichte persoonsbewijzencentrale. Riphagen is echter nooit berecht: nadat hij in mei 1945 was gearresteerd, vluchtte hij in 1946 via Spanje naar Argentinië en werd een persoonlijke vriend van Juan en Evita Perón. Hij overleed in 1973 in Zwitserland.

In het omvangrijke standaardwerk van Loe de Jong komt ‘Al Capone’ nergens voor; officieel is ook nooit opgehelderd hoe Riphagen zijn straf kon ontlopen. Oud-Parool-verslaggevers Bart Middelburg en René ter Steege reconstrueren in dit boek de levensloop van een van de grootste Nederlandse oorlogsmisdadigers, met als schokkende conclusie: Riphagen ontsnapte met hulp van de leiding van het Bureau Nationale Veiligheid, de voorloper van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Riphagen verscheen oorspronkelijk in 1990. Het is nu geactualiseerd en o.a. uitgebreid met een nieuw voorwoord, een nieuw nawoord (interview met Rob Riphagen, de zoon van) en nooit eerder gepubliceerde foto’s. Het boek is verfilmd onder regie van Pieter Kuijpers, met in de hoofdrollen Jeroen van Koningsbrugge en Kay Greidanus. In januari wordt de film als driedelige serie uitgezonden op NPO 3.

224 pag. – € 16,50 – Uitgeverij De Kring