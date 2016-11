Boek van de week: Over ‘t klimaat

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Kop uit ’t zand/Het hebzuchtgas – Jan Terlouw

Aalsmeer - Jan Terlouw werd afgelopen week 85 jaar. De oud-minister en schrijver van kinderboeken als Koning van Katoren en Oorlogswinter viert zijn jubileum met maar liefst twee nieuwe boeken.

‘Het hebzuchtgas’ is een sprookje voor jong en oud, waarin de kinderen van rijke directeuren van energiebedrijven een plan bedenken om het milieu te redden. De andere uitgave, getiteld ‘Kop uit ’t zand’, is een novelle voor volwassenen. Ook hierin nemen kinderen het heft in eigen hand omdat zij geen geloof meer hebben in de ‘loze beloftes van politici, noch in de capaciteit van wetenschappers om veranderingen af te dwingen’.

Beide boeken gaan over het klimaat, een onderwerp waarover Terlouw zich grote zorgen maakt. Twee mooie, geëngageerde titels van een veelgelezen auteur.

96 / 224 pagina’s, 9,95 / 17,50 euro. Uitgeverij De Kring