Boek van de week: Over gorgels

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

De wereld van de Gorgels – Jochem Myjer

Aalsmeer – Na het (voor)leesboek de Gorgels is er nu het voorleesprentenboek ‘De wereld van de Gorgels’. Een heerlijk, grappig boek om met het hele gezin om te lachen en van te genieten.

Schrijver/cabaretier Jochem Myjer en illustrator Rick de Haas geven je een kijkje in de wereld van het populaire fantasievolkje. De Gorgels wonen op het Eiland, in hun goed verstopte holletjes onder de grond. Ze zoeken bramen en Gorgelbessen in de duinen terwijl de kleine Gorgels op het strand spelen.

Elke nacht gaat de kleine Gorgel Bobba naar school. Daar leert hij alles over de natuur en de geheime, magische krachten van de Gorgels. Over Mensenkinderen en… Brutelaars, de nare wezens die kinderen grieperig of verkouden maken als de R in de maand zit. Wanneer Bobba groot en sterk en snel genoeg is, krijgt hij een foto van het Mensenkind over wie hij zal gaan waken. Een jongetje met krullen… Ga mee op avontuur!

32 Pagina’s, 14,99 euro. Uitgeverij Leopold