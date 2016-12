Boek van de week: Onverwacht Dichtbij

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Onverwacht Dichtbij – Capitool

Aalsmeer – Laat je verrassen door de vele bijzondere plekken en bezienswaardigheden die Nederland te bieden heeft! Aan de hand van wereldberoemde bezienswaardigheden laat Capitool Onverwacht Dichtbij verrassende en onvermoede plekken zien in Nederland. Naast de toren van Pisa, zijn ook in Nederland talloze scheve torens.

Voor zandvlaktes hoef je niet per se naar de Sahara en voor goede wijn hoeft niemand af te zakken naar het verre zuiden. Een Vrijheidsbeeld, Sagrada Família, het nagebouwde Kremlin en een Tafelberg vind je hier ook!

En wat dacht je van duiken, mountainbiken in grotten, bijzondere klimmuren, een lichtgevend Van Gogh Fietspad, een Moai beeld, Les Pisseurs, een zeeroversnest – allemaal te doen en te vinden in Nederland en prachtig in beeld gebracht in Onverwacht Dichtbij. Deze gids laat meer dan 350 unieke en verrassende plekken in ons land zien.

192 pagina’s, 17,99 euro. Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum