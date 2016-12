Boek van de week: Ontdekken!

Boek van de Week

Het logboek van de ontdekkingsreiziger –

Huw Lewis-Jones en Kari Herbert

Aalsmeer - ‘Het logboek van de ontdekkingsreiziger’ is een prachtig vormgegeven vierkleurenboek over de zeventig grootste ontdekkingsreizigers aller tijden. Het beschrijft de reizen van Amundsen, Cook, Darwin, Heyerdahl, Livingstone en Scott, maar ook van de Nederlanders Jan Brandes, Abel Tasman en Alexdrine Tinne.

Aan de hand van hun notities en schetsen wordt de lezer meegenomen in de wereld van de ontdekkingsreizigers. Het voorwoord is geschreven door Redmond O’Hanlon.

Een heel mooi boek om zo nu en dan enkele verhalen in te lezen. Ook de illustraties zijn zeer de moeite waard. Samensteller Huw Lewis-Jones (1980) is historicus en filosoof. Hij is presentator bij de BBC en schrijft met name over de Noord- en Zuidpool. Zijn partner Kari Herbert (1970) is fotograaf, documentairemaker, reisverslaggever en uitgever van het tijdschrift Polarworld. Haar vader was ontdekkingsreiziger.

320 Pagina’s, 34,99 euro. Uitgeverij Kok