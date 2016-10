Boek van de week: Memento

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Memento – Emelie Schepp

Aalsmeer – ‘Memento’ van Emelie Schepp is een Scandinavische thriller voor de liefhebbers van Jussi Adler-Olsen, Lars Kepler, Stieg Larsson en Jo Nesbø.

Zomer 1986. Vluchtelingen, Chili, Zweden en een verborgen verleden zijn de ingrediënten van deze ijzersterke thriller. Een jong meisje wordt wakker in het ziekenhuis. Ze heeft geen idee hoe ze daar terecht gekomen is.

2012: In Zweden wordt het hoofd van de immigratiedienst vermoord. Alle sporen leiden naar een kind als dader. Officier van justie Jana duikt in de zaak en dat brengt bij haar gruwelijke herinneringen aan haar eigen verleden boven. Wat gaat er schuil achter de nu zo sterke Jana? En is zij eigenlijk wel te vertrouwen?

‘Memento’ was direct na verschijnen een grote hit in Zweden. Marijke van het Boekhuis is fan en heeft al veel klanten enthousiast gemaakt voor dit boek én voor het vervolg ‘Narcotica’.

320 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij De Fontein