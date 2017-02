Boek van de week: Masser Brock

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Masser Brock – Bert Wagendorp

Aalsmeer – Masser Brock is columnist voor De Nieuwe Tijd, de grootste kwaliteitskrant van het land. Ooit was hij overtuigd van het belang van de journalistiek en een idealist maar twijfel sluipt binnen als in een ver buitenland vier Nederlandse soldaten onder merkwaardige omstandigheden sneuvelen. Zijn zuster is de spindoctor van de premier en terwijl Masser de ene waarheid probeert te ontrafelen, creëert zij een heel andere. Ondertussen blijkt zijn krant geinfiltreerd door de geheime dienst en ruikt het in het vissersdorp niet naar vis maar naar cocaine.

In de nieuwe roman van Bert Wagendorp, de schrijver van Ventoux, vormen feiten, meningen en belangen een onontwarbare kluwen die iedereen op zijn eigen manier wil bezweren. Het is nog maar de vraag of de journalistiek wel de beste manier is om dat te doen. Want wat is nieuws nog, anders dan een bordeel voor meningen?

416 pag. – € 19,99 – Uitgeverij Atlas Contact