Boek van de week: Laatste boot…

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Laatste boot naar Sint-Helena – Ron Moerenhout

Aalsmeer – In ‘Laatste boot naar Sint-Helena’ doet Ron Moerenhout verslag van zijn vijf dagen durende bootreis vanuit Kaapstad naar een van de meest afgelegen eilanden ter wereld. Het Royal Mail Ship St. Helena is tot op heden de enige lifeline met het vasteland. Er werd een vliegveld gebouwd op dit ruige vulkaaneiland dat ooit aan Nederland toebehoorde, maar dat werd nog niet in gebruik genomen. Moerenhout nam de boot en ging ter plaatse op zoek naar Nederlandse sporen en vond ze ook, zoals een mysterieuze steen met daarop een Nederlandse tekst. Nadat de Britten Sint-Helena hadden ingenomen van Nederland zijn ze het gaan gebruiken als gevangeniseiland, met als bekendste gevangene niemand minder dan Napoleon. Moerenhout vond een kaart waarop de keizer ontsnappingsroutes aanbracht, ontdekte een complot om hem te bevrijden en kwam te weten dat Napoleon vermoedelijk vergiftigd werd door de man van zijn minnares. Daarnaast vertelt Moerenhout de verhalen van andere gevangenen, onder wie de Nederlandse drugssmokkelaar die in 1994 als enige van het eiland wist te ontsnappen, naar eigen zeggen met behulp van zelfgemaakte sleutels en een provisorisch bootje, maar het blijkt anders te zitten. ‘Laatste boot naar Sint-Helena’ is een onderhoudend reisboek vol historische ‘wist-ik-nietjes’ en spannende anekdotes. De auteur geeft vrijdag 24 februari een lezing in het Boekhuis. 240 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Meulenhoff