Boek van de week: Kunst kijken

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Kunst kijken voor beginners – Heather Alexander

Aalsmeer – Deze week gaan we op de kunstzinnige toer! ‘Kunst kijken voor beginners’ is een introductie in de fascinerende wereld van de kunst voor kinderen vanaf negen jaar (en stiekem is het boek voor volwassenen ook heel leuk). Het boek leert kinderen kijken naar de kunstwerken van de beroemde schilders en beeldhouwers uit de kunstgeschiedenis.

Grote meesters als Leonardo da Vinci, Michelangelo, Gustav Klimt, Henri Matisse, Pablo Picasso en 30 andere kunstenaars komen voorbij. Er wordt uitleg gegeven over kleuren, verf- en schildertechnieken, en info over musea en de belangrijkste stromingen in de kunst, zoals impressionisme, expressionisme en kubisme. Ook kun je zelf aan de slag met vijf kunstwerken om zelf in te kleuren.

Een mooi gebonden boek om van te leren en van te genieten.

96 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Callenbach