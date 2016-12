Boek van de week: Kerstdagen

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Kerstdagen – Jeanette Winterson

Aalsmeer – Magie is een hoofdingrediënt in het speelse, vindingrijke oeuvre van Jeanette Winterson, en nu laat ze haar fantasie de vrije loop in twaalf betoverende (kerst)verhalen voor de donkere, koude avonden – aangevuld met twaalf feestelijke recepten voor een vleugje Engelse kerstsfeer.

In een afgelegen victoriaans huis aan zee, tijdens de langste nacht van het jaar, hoort de eenzame gast ‘s nachts mysterieuze geluiden op zolder. Een vrouw alleen wordt getroost door een filosofische fee die haar een wens laat doen. Een ezel geeft zijn bijzondere visie op het verhaal van de geboorte van Jezus.

Of ze nou heidens of Bijbels of gothic of autobiografisch zijn, de twaalf verhalen in Kerstdagen zullen onze kinderlijke verbazing over en geloof in de kerst opnieuw aanwakkeren. Deze verhalen worden door Winterson aangevuld met haar eigen bijzondere kerstherinneringen en twaalf feestelijke, nostalgische kerstrecepten.

336 pagina’s, 22,50 euro. Uitgeverij Atlas Contact