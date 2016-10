Boek van de week: Johan Cruijff

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Johan Cruijff – Mijn verhaal

Aalsmeer – Voetballiefhebber of niet, je kunt er deze week gewoon niet omheen: de autobiografie van Johan Cruijff. De beste Nederlandse speler aller tijden heeft zijn verhaal laten optekenen door journalist Jaap de Groot. Tot aan zijn overlijden in maart van dit jaar werkte Cruijff volop aan het boek mee. Deze week verscheen het in vele landen.

Johan Cruijff is een icoon. De invloed van zijn speelstijl en voetbalfilosofie was en is groot. Hij is een held, een voorbeeld, een leermeester. Zowel voor- als tegenstanders luisterden geboeid als hij het woord nam, op zijn onnavolgbare wijze. Cruijff is van ons allemaal en daardoor heeft iedereen zijn ‘eigen’ Johan: een mengeling van feit en fictie. Nu is dan het woord aan hemzelf, in deze meeslepende autobiografie. Hierin geeft hij zíjn visie op alles wat hem bezighield, op het voetbal en op het leven.

‘Johan Cruijff – Mijn verhaal’ is een heel persoonlijk boek, het enige met zijn éígen verhaal. Als je het leest, is het alsof hij zelf tegen je praat. De uitvoering, oranje op snee (gekleurde zijkanten), is opvallend en ongebruikelijk. Maar dat is in het geval van Johan Cruijff eigenlijk heel logisch.

288 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Nieuw Amsterdam.