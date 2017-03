Boek van de week: Huis vol boeken

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Een huis vol boeken – Poppy Bishop en Alison Edgson

Aalsmeer – Konijn houdt van avonturen. Egel houdt van mooie eindes. En Muis en Vos houden van samen lezen. U had het misschien al begrepen: het Boek van de Week is ditmaal een kinderboek. Een prentenboek over boeken! Om het plezier van lezen al van jongs af aan mee te geven.

In dit mooi geïllustreerde boek ontdekken de vriendjes samen een geheimzinnig huis vol boeken. Hun droom komt uit. Maar… deze boeken zijn van een hele grote beer!

28 pagina’s, 12,50 euro. Uitgeverij Veltman