Boek van de week: Het derde zusje

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Het derde zusje – David Hewson

Aalsmeer – Het Boekhuis is fan van David Hewson. Zijn boeken zijn spannend, toegankelijk en zijn huidige reeks speelt zich grotendeels af in Amsterdam, waardoor het herkenbare decors bevat. Onlangs verscheen het derde Amsterdam-boek van de schrijver van ‘Poppenhuis’ en ‘Het verkeerde meisje’.

Kim en Mia Timmers waren tien jaar toen ze veroordeeld werden voor moord op hun familie. De zussen zaten de afgelopen tien jaar in een gesloten inrichting in Marken hun straf uit en worden nu vrijgelaten. Als ze op weg naar een tijdelijke woning verdwijnen, wordt rechercheur Pieter Vos op de zaak gezet.

Naarmate het onderzoek vordert, wordt duidelijk dat er in de inrichting meer aan de hand is en dat de directie grote geheimen verbergt. Zelfs commissaris De Groot, de meerdere van Vos, lijkt bewijs te verdoezelen. Dan spoelt het lichaam van een medewerker aan op het strand van Marken en neemt de zaak een verrassende wending. Iemand doet zich voor als het derde zusje, dat tien jaar geleden overleed. Wie is dat?

448 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Meulenhoff/Boekerij