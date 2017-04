Boek van de week: Geef maar een boek

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Geef mij maar een (prenten)boek!

Aalsmeer – Een schitterend boek voor slechts 2 euro… dat kan toch haast niet waar zijn? Toch wel, want de actie ‘Geef mij maar een Boek’ wil elke jonge lezer kennis laten maken met de mooiste boeken.

‘Geef mij maar een Boek’ is een initiatief van de boekhandels in Nederland.

Ieder jaar wordt er één prentenboek en één jeugdboek gekozen dat voor een heel laag bedrag te koop is bij de boekwinkel in jouw woonplaats. Dit jaar zijn dat twee fantastische boeken!

Voor de jongste lezers is dat het prentenboek ‘De Gruffalo’ van Julia Donaldson en Axel Scheffler. Voor de wat ouderen lezer (vanaf 10/11 jaar) is het ‘Achtste groepers huilen niet’ van Jacques Vriens. Boeken in een mooie uitvoering, die allebei dus voor 2 euro zijn aan te schaffen.

Op naar de lokale boekhandel!