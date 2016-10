Boek van de week: Dutch Pop Music

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

The Golden Years of Dutch Pop Music – Robert Haagsma

Aalsmeer - Met bands als Cuby + Blizzards, Earth & Fire en The Blue Diamonds waren de jaren ’60 en ’70 de gouden jaren van de Nederlandse popmuziek. Dit boek biedt een overzicht van alle belangrijke bands, onmisbare one-hit-wonders en machtige muzikanten. Ook wordt er beschreven hoe de muziekindustrie destijds in Nederland was geregeld. In samenwerking met Universal Music, die de hits op cd erbij levert, resulteert dit in een geweldig, weemoedig makend overzicht – met een voorwoord door Dave von Raven, zanger van The Kik.

Auteur Robert Haagsma is redacteur en muziekjournalist. Hij publiceerde de afgelopen twintig jaar onder andere in het Algemeen Dagblad en schreef boeken over Pink Floyd, André Hazes, Rob de Nijs, Golden Earring en het verschijnsel vinylverzamelaars.

256 pagina’s met cd, 24,99 euro. Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum.